Frank Zander wurde aus dem Krankenhaus entlassen

Allerdings stellte sein Sohn auch klar: «Aber er ist nicht gesund. Das muss man ganz klar sagen. Da muss man auch ehrlich sein. Und so ehrlich sind wir auch.» Ob sein Vater am Freitag, dem 22. Dezember 2023, zu seiner berühmten und alljährlichen Obdachlosen– und Bedürftigen–Weihnachtsfeier kommen könne, müsse man kurzfristig entscheiden: «Die Chancen stehen allerdings sehr gut. So gut, dass er zumindest für einen Moment an der Feier teilnehmen und die Gäste von der Bühne aus begrüssen kann.»