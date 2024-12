Franka Potente spricht erstmals über ihre Brustkrebs-Erkrankung

Schauspielerin Franka Potente (50) hat in einem Interview mit der Zeitung «Die Zeit» erstmals über ihre Brustkrebs–Erkrankung gesprochen. Die Diagnose habe sie im April 2023 erhalten, aber eigentlich sei die Krankheitsgeschichte schon im Winter 2022 losgegangen, so die 50–Jährige. «Ich war damals mit meiner gesamten Familie für ein halbes Jahr für Dreharbeiten in Kanada», erinnert sich Potente zurück. «Irgendwann spürte ich ein komisches Gefühl in meiner rechten Seite. Keine richtigen Schmerzen, eher so, als ob die gesamte Karosserie verzogen ist. Mir kam das komisch vor.»