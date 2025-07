«Frankenstein»-Neuverfilmung: So sieht Jacob Elordi als Monster aus

Elordi erinnerte Maskenbildner an «Frankenstein»–Legende

«Die Sache mit Jacob ist, dass er einfach alles in sich vereint», schwärmte auch Maskenbildner Mike Hill im Gespräch mit «Vanity Fair». Besonders angetan war der Make–up–Künstler von Elordis Gangart. Zudem habe der Schauspieler «wirklich düstere Momente», in denen er sein Gegenüber intensiv beobachte. Elordis lange Wimpern erinnerten Hill sogar an die des legendären Boris Karloff (1887–1969), der in den 1930er–Jahren als Frankensteins Monster Filmgeschichte schrieb.