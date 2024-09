Frankfurt-«Tatort»: Schwache Quoten und Kritik zum Abschied

Das Frankfurter «Tatort»–Team Janneke und Brix ist Geschichte. In ihrem letzten Fall «Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh'n» gingen die beiden Schauspieler Margarita Broich (64) und Wolfram Koch (62) am Sonntag (29. September) zum letzten Mal gemeinsam auf Verbrecherjagd. Am Ende explodiert kurz nach der ersten romantischen Annäherung der beiden Kommissare eine Autobombe und reisst die Ermittler in den Tod. Doch das furiose Finale fand bei den «Tatort»–Fans nur wenig Anklang. Auch die bemerkenswerte Episodenhauptrolle von Matthias Brandt (62) kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Einschaltquote weit hinter den Erwartungen blieb.