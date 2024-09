Frankfurter «Tatort»-Team: Kein Happy End für Janneke und Brix

Gemeint sind die Schauspieler Bacall (1924–2014) und Bogart (1899–1957), die die Gangstergeschichten des «Film Noir» in den 1940er Jahren prägten und auch privat ein Traumpaar waren. «Janneke und Brix gehören zu den ‹Tatort›–Duos, die auf Anhieb am besten in eine Grossstadtatmosphäre passen. Unaufgeregte Ermittler, die ein Hauch Noir umgibt», begründet Drehbuchautor Michael Proehl (48) diese Hommage in der Pressemitteilung.