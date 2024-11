Frankie Muniz: TV-Vater Bryan Cranston meldet sich «alle paar Wochen»

Von 2000 bis 2006 entstanden insgesamt 151 Folgen der Sitcom «Malcolm mittendrin». Während Cranston eine Weltkarriere startete, hatte Muniz in der Folgezeit nur noch Auftritte in einzelnen Serienepisoden oder in kleineren Independent–Produktionen. Seit 2023 ist er als Rennfahrer in mehreren Ligen der NASCAR–Serie (National Association for Stock Car Auto Racing) unter Vertrag.