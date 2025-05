Neue Regelungen treten in Kraft

Frankreich plant Rauchverbote ab Juli: Das müssen Reisende wissen

Frankreich verschärft seine Rauchverbote drastisch: Ab Juli sind Zigaretten an Stränden, in Parks und vor Schulen tabu. Was bedeutet das für Urlauber? Ein Überblick über die neuen Regeln und mögliche Strafen.