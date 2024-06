Frankreich-Reise: William und Justin Trudeau erinnern an D-Day

Später wird der 41–Jährige mit mehr als 25 Staatsoberhäuptern an der offiziellen internationalen Zeremonie am Omaha Beach in Saint–Laurent–sur–Mer teilnehmen. Dabei sein sollen dann unter anderem auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (46), US–Präsident Joe Biden (81) und Bundeskanzler Olaf Scholz (65) sowie Vertreter anderer europäischer Königshäuser.