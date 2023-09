Frankreich-Trip: Am Wochenende werden William und Kate zu Gegnern

Kate und William in verschiedenen Städten bei verschiedenen Spielen

Der Kensington Palast hat laut «People»–Magazin bestätigt, dass Kate am 9. September in Marseille das Gruppenspiel zwischen England und Argentinien besuchen wird. William plant demnach, sich am 10. September in Bordeaux das Spiel zwischen Wales und Fidschi anzusehen. Dass sich das royale Paar unterschiedliche Matches ansieht, hat mit ihren Aufgaben zu tun: Prinzessin Kate ist Schirmherrin des englischen Sportverbands Rugby Football Union, William ist Schirmherr der Welsh Rugby Union.