Franz Beckenbauer: Auf ewig der Kaiser

Das Alter habe ihn zum ersten Mal «in meinem Leben ein bisschen nachdenklich» gemacht, verriet er dem Mitglieder–Magazin des FC Bayern München. Er denke, das gehöre zum Leben, «dass man zwangsläufig mal an den Punkt kommt, an dem man darüber nachdenkt, dass das Leben endlich ist: Wann ist es so weit, dass du entschwindest? Und in welche Sphären? Das Weltall da draussen ist gross genug, es gäbe jedenfalls genug Möglichkeiten, wohin es einen verschlagen könnte.»