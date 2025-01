Franz Beckenbauer: Die Fussball-Legende bleibt für immer unvergessen

Ein Jahr nach seinem Tod ist das Vermächtnis des «Kaisers» immer noch allgegenwärtig. Die Allianz Arena in München steht künftig am Franz–Beckenbauer–Platz 5, seine Trikotnummer 5 wird beim FC Bayern zudem nicht mehr vergeben. Der Deutsche Supercup trägt fortan seinen Namen. Auch die ein oder andere mit ihm verbundene Gemeinde ausserhalb Münchens denkt über Franz–Beckenbauer–Strassen und –Plätze aktuell nach. Der Name wird also weiterhin Deutschland prägen.