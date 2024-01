Franz Beckenbauer in München beigesetzt

FC Bayern spielt in Sondertrikots und Trauerflor

Der FC Bayern wird am heutigen 12. Januar zudem sein Spiel gegen die TSG Hoffenheim dem Andenken des Verstorbenen widmen, wie der Verein mitteilt. So werde es an diesem Spieltag in allen deutschen Stadien eine Schweigeminute geben, die beiden Mannschaften sollen in München unter anderem zudem mit Trauerflor zum Beckenbauer–Lied «Gute Freunde» einlaufen. Die Bayern–Spieler werden Sondertrikots tragen – mit dem Aufdruck «Danke Franz». Die Trikots sollen im Anschluss unterschrieben und in der kommenden Woche versteigert werden, der Erlös geht an die Franz–Beckenbauer–Stiftung.