Franz Beckenbauer: So erfolgreich war er abseits des Fussballs

Franz Beckenbauer wurde früh zum Schlagerstar

Bereits Mitte der 60er–Jahre, als sich der FC Bayern München gerade erst in der Bundesliga nach dem Aufstieg 1965 etablierte, schickte sich Beckenbauer an, auch abseits des Platzes bekannt zu werden. Unter anderem brachte ihm der unvergessene Song «Gute Freunde kann niemand trennen» grossen Ruhm und sogar Erfolge in den deutschen Singlecharts ein. Was viele nicht wissen: Das Lied war eigentlich nur als B–Seite der Single «Du allein» gedacht, die allerdings nicht an den Erfolg des heutigen Klassikers herankam. Bis zuletzt lief «Gute Freunde kann niemand trennen» regelmässig in der Allianz Arena und wird von Bayern–Fans weltweit als Hymne angestimmt.