Franz Beckenbauer wird mit einer Statue vor der Allianz Arena geehrt

Beckenbauer–Statue soll den Kaiser als «Dirigent des Spiels» zeigen

«Auf einem Sockel in Form der bayerischen Raute soll der Kaiser in 1,5–facher Lebensgrösse in Bronze erstrahlen – und das natürlich in seiner unvergleichlich eleganten Pose als Dirigent des Spiels», erklärt die Kurt Landauer Stiftung auf ihrer Webseite. Im gleichen Atemzug wird zu Spenden für das Projekt aufgerufen. Sowohl der FC Bayern München als auch die Familie des Verstorbenen würden das Vorhaben unterstützen.