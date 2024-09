Franz Ferdinand kündigen Album und Tour für 2025 an

Drei Konzerte in Deutschland geplant

Einen Monat nach der Album–Veröffentlichung brechen die Indie–Rocker zudem zu einer Europatournee auf. Nach Deutschland kommen die Schotten für drei Konzerte zu Besuch. Am 22. Februar 2025 spielen sie in München, am 24. Februar in Berlin. Die letzte Deutschland–Show geben sie am 28. Februar in Köln. Ein erster Presale für die Auftritte starte am 18. September um 11 Uhr deutscher Ortszeit. Für den vorzeitigen Ticketverkauf müssen Fans dem Instagram–Post der Band zufolge das Album vorbestellen. Dies sei ab dem 17. September um 15 Uhr erhältlich.