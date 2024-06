Franz Müntefering hätte gerne noch «ein paar Jahre»

Franz Müntefering «will noch ein bisschen leben»

Er sei lange Zeit krank gewesen und habe morgens nicht aufstehen dürfen, sagt der ehemalige SPD–Vorsitzende, der am Herz operiert wurde. Die Operation sei «schon eine ernsthafte Sache» gewesen. Angst, den Eingriff womöglich nicht zu überstehen, habe er aber «eigentlich nicht» gehabt. «Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben nachgedacht über das Sterben. Die Ärzte sagten, die kriegen das hin. Ich sagte: Gut, ich vertraue euch. Gebt mir Nachspielzeit, ich will noch ein bisschen leben.»