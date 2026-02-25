Franz Xaver Kroetz wird 80: Der geniale Schimmerlos

Er ist ein politischer Autor, kein Sozialromantiker, sondern ein bayerischer Kommunist. Er denkt, dass Literatur einen praktischen Nutzen haben soll, nicht nur einen ästhetischen. Er will die Welt verändern – und tritt der DKP bei, für die er bei den Bundestagswahlen 1972 und 1976 kandidiert. Er hat sich einen dicken Mercedes 450 gekauft, damit fährt er zum Parteitag. Den Genossen fallen die Augen aus dem Kopf. 1980 ist wieder Schluss mit den Kommunisten. Das hätte auch nicht so gut gepasst zur nächsten Kroetz–Kapriole als Autor der «Bild»–Zeitung.