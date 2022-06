Jedes zweite Kind in Deutschland kann nicht schwimmen. Woran liegt das und wie kann man Abhilfe schaffen?

Franziska van Almsick: Wir haben das Schwimmen in den vergangenen Jahren stiefmütterlich behandelt. Es war wichtig, dass die Kinder ein tolles Musikinstrument lernen und in der ersten Klasse Chinesischunterricht bekommen. Dabei haben wir völlig aus den Augen verloren, dass die elementaren Dinge wie Schwimmenlernen dazugehören. In meinen Augen ist das ein Grundrecht der Kinder. Wir müssen uns gemeinsam dafür stark machen, dass es wieder einen Platz bekommt im Familienleben und auch generell im Leben der Kinder. Die Verantwortung liegt nicht hauptsächlich bei den Schulen, sondern bei den Familien. Ein Teil der Stiftungsarbeit ist daher auch, immer wieder darüber zu sprechen, wie wichtig es ist, dass die Kinder sicher schwimmen können. Schwimmen ist zudem Gesundheitssport Nummer eins. Irgendwann ist jeder in dem Alter, in dem es vorbei ist mit Radfahren und Fussball spielen, Tennis oder Golf. Schwimmen dagegen kann man bis ins hohe Alter.