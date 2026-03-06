Franziska Weisz: «Gestorben wird auch bei Sonnenschein»

Drei Hauptfiguren: zwei Kommissarinnen und ein See

«Mordufer» ist in der reizvollen Bodenseeregion angesiedelt. «Beim Drehen hiess es schon immer: Wir haben hier eigentlich drei Hauptfiguren. Die beiden Kommissarinnen und den See», erzählt Weisz. Der Kontrast zwischen der landschaftlichen Schönheit des Sommers am See und den Morden, ist Programm. «Ich bin froh, dass die Region in ihrer vollen Pracht eingefangen wurde. Alles andere würde ihr nicht gerecht», so Weisz. Es sei erfrischend, dass sie die Leichtigkeit und Schönheit des Sommers sichtbar machen durften. «Die Mordfälle bringen ja ohnedies ihre Abgründe mit. Gestorben wird nun mal auch bei Sonnenschein», sagt Weisz lapidar – und trifft damit den Ton der Serie ziemlich genau.