Französischer Filmemacher Bertrand Blier ist gestorben

Blier, dessen Film «Frau zu verschenken» 1979 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewann, war seit jeher für die provokanten Themen, die er in seinen Filmen behandelte, bekannt. In Frankreich wird der Regisseur und Drehbuchautor auch als der «Altmeister des üblen Genres» bezeichnet, Sexualität und Erotik steht häufig im Mittelpunkt seiner Werke. Gérard Depardieu (76) spielte die Hauptrollen in mehreren Blier–Filmen, unter anderem in dem Oscar–prämierten Werk. Zudem brachte Blier Schauspielerinnen wie Miou–Miou (74), Monica Bellucci (60), Isabelle Huppert (71) oder Anouk Grinberg (61) vor seine Kamera.