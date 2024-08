Französischer Filmstar Alain Delon ist tot

Frankreichs Filmlegende Alain Delon (1935–2024) ist am heutigen Sonntag (18. August) in seinem Haus in Douchy, Loiret, verstorben. Seine Kinder Alain–Fabien (30), Anouchka (33) und Anthony (59) gaben die traurige Nachricht in einer Mitteilung an die französische Nachrichtenagentur AFP bekannt und schlossen seinen letzten Hund Loubo in ihre grosse Trauer mit ein. «Er ist in seinem Haus in Douchy im Kreise seiner drei Kinder und seiner Familie friedlich eingeschlafen», hiess es dort, wie unter anderem «Paris Match» meldet.