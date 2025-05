Französisches Gericht untersagt Gérard-Depardieu-Konzert auf Rügen

Konzertabsage in letzter Minute: Am Freitagabend sollte Gérard Depardieu (76) die Bühne des Theaters in Putbus mit französischen Chansons auf Temperatur bringen. Doch daraus wird nichts. Wie die Ostsee–Zeitung berichtet, fällt das Konzert kurzfristig ins Wasser. Aufgrund eines laufenden Gerichtsverfahrens gegen Depardieu habe die französische Justiz dem Star–Schauspieler untersagt, Frankreich vor dem 13. Mai zu verlassen. Dann wird die Urteilsverkündung erwartet. Dem Putbusser Theater gehen damit die vermutlich höchsten Ticket–Einnahmen seiner Geschichte durchs Netz.