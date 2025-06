«Frasier»-Star Kelsey Grammer: Ist sein achtes Kind unterwegs?

Mit «Cheers» und «Frasier» erfolgreich

Kelsey Grammer ist bekannt für die Rolle des Psychiaters Dr. Frasier Crane, die er zunächst in der Sitcom «Cheers» (1984–1993) und dann in der eigenen Serie «Frasier» spielte. Die Serie lief zwischen 1993 und 2004 elf Staffeln lang und ist damit eines der erfolgreichsten TV–Spin–offs aller Zeiten. Frasier gewann 37 Primetime Emmy Awards, was damals einen Rekord für die meisten Emmys für eine Drehbuchserie darstellte, darunter fünf aufeinanderfolgende Auszeichnungen für die herausragendste Comedyserie. Eine Neuauflage von «Frasier» feierte 2023 Premiere und wurde zwei Staffeln lang ausgestrahlt, bevor sie von Paramount+ wieder abgesetzt wurde.