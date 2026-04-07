Frau von Gerhard Schröder gratuliert ihm liebevoll zum 82. Geburtstag

Ex–Bundeskanzler Gerhard Schröder feiert an diesem Dienstag seinen 82. Geburtstag. Seine Ehefrau So–yeon Schröder–Kim (55) liess es sich nicht nehmen, ihren Mann in den sozialen Medien hochleben zu lassen. «Mein lieber Mann, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag», schrieb sie zu einem Foto, auf dem das Paar in die Kamera strahlt. Die 55–Jährige merkt zudem an: «Jeder, der ihn sieht, glaubt es nicht (ich erst recht nicht), aber es ist wahr: Mein Mann ist heute gesund und munter 82 Jahre alt geworden!»