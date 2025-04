Frauen-EM 2025: ARD und ZDF zeigen alle Spiele live

Vor der EM stehen noch UEFA–Nations–League–Spiele für die deutschen Frauen an. Diese werden ebenfalls live im ZDF und in der ARD zu sehen sein: Das ZDF zeigt am Freitag, 4. April, um 20:15 Uhr das Spiel gegen Schottland und am Freitag, 30. Mai, um 20:15 Uhr die Partie gegen die Niederlande. Das Erste und die ARD Mediathek übertragen das Rückspiel gegen Schottland am 8. April sowie die Partie gegen Österreich am 3. Juni 2025.