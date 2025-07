Frauen-Europameisterschaft: So sehen Fans alle Spiele live

Alle EM–Spiele bei ARD und ZDF

Die öffentlich–rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich die Übertragungsrechte für alle 31 EM–Partien gesichert. Zum Auftakt am 2. Juli zeigt die ARD das Eröffnungsspiel zwischen Island und Finnland (18:00 Uhr in Thun) sowie das Spiel der Schweiz gegen Norwegen (21:00 Uhr in Basel) live. Auch die ersten beiden Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Polen (4. Juli, 21:00 Uhr) in St. Gallen und gegen Dänemark (8. Juli, 18:00 Uhr) in Basel laufen in der ARD.