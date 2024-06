Frauen-Power: Ehefrau und Mama feuern Rekordspieler Manuel Neuer an

Am Ende prangte ein 1:1–Unentschieden von der Anzeigetafel im Frankfurter Stadion. Deutschland konnte am Sonntagabend eine Niederlage gegen die Schweiz dank eines späten Treffers von Niclas Füllkrug (31) gerade noch abwenden und steht nun als Sieger der Gruppe A im Achtelfinale. Der DFB–Torhüter Manuel Neuer (38) zeigte dabei eine tadellose Leistung und sorgte mit einer Glanztat in der zweiten Halbzeit sogar dafür, dass seine Mannschaft überhaupt im Spiel bleiben konnte.