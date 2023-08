Frauen-WM: Starke Einschaltquoten beim Aus der DFB-Elf

Das historisch frühe Aus der deutschen Fussballerinnen bei der WM hat immerhin dem ZDF starke Quoten beschert. 8,06 Millionen Zuschauer verfolgten am Donnerstagmittag das Spiel gegen Südkorea. Der Marktanteil lag bei sehr starken 63,5 Prozent. Das 1:1 in Brisbane reichte dem Team um Kapitänin Alexandra Popp (32) jedoch nicht zum Weiterkommen. Zum ersten Mal schieden die DFB-Frauen damit in der Gruppenphase einer Weltmeisterschaft aus.