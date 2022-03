Frauke Ludowig hat Corona und fällt für ihr «Let's Dance»-Magazin aus

«Nun hat es leider auch mich erwischt, der tägliche Coronatest war plötzlich positiv. ‹Let›s Dance‹ verfolge ich heute somit leider nur aus dem Bett», wird Ludowig zitiert. Ausfallen wird das Promi-Magazin aber nicht, an ihrer Stelle führt Kollegin Bella Lesnik (40) durch die Sendung. Die schickt herzliche Genesungswünsche an die Kranke: «Gute Besserung vom gesamten ›Exclusiv'-Team! Wir freuen uns, wenn du so schnell wie möglich wieder zurück bist und im Studio stehen kannst.»