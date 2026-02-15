Frauke Ludowig: Moderatorin hatte eine Operation am Auge

RTL–Moderatorin Frauke Ludowig (62) ist derzeit mit Augenklappe zu sehen. Der «Bild»–Zeitung sagte die 62–Jährige: «Ich habe auf dem rechten Auge eine neue Linse bekommen, meine alte war leider hinüber. Deshalb darf ich mich auch die nächsten Tage nicht schminken, das Auge braucht Ruhe und muss geschützt werden vor äusseren Einflüssen.»
Die Operation fand der Zeitung zufolge am vergangenen Montag statt, kurz darauf führte Frauke Ludowig mit Dschungelkönig Gil Ofarim (43) ein Interview. Nun sei sie für zwei Wochen im Home–Office. Nach dem Interview habe sie unter Kopfschmerzen gelitten, wie sie «Bild» weiter erklärte: «Es ist ja doch ungewohnt, erst einmal nur mit einem Auge zu gucken. Gerade bei Interviews läuft ja ganz viel über Augenkontakt. Klar, ist das dann auch eine besondere Situation, wenn eben nur ein Auge funktioniert.»
Augenklappe ist mit Schmucksteinen verziert
Zu sehen gibt es das Interview von Frauke Ludowig und Gil Ofarim laut RTL am heutigen Sonntag, den 15. Februar, um 17:45 Uhr bei «Exclusiv – Weekend». Die schwarze Augenklappe, die die Moderatorin dabei zeigt, weist eine Besonderheit auf. Sie ist mit kleinen Swarovski–Steinen verziert, wie der Sender ebenfalls erklärte.
Gil Ofarim ist nach seinem überraschenden Sieg im RTL–Dschungelcamp seit Mitte der Woche zurück in Deutschland. Gemeinsam mit den anderen Kandidatinnen und Kandidaten der 19. Staffel landete der wegen seines Davidstern–Skandals umstrittene Sänger nach dem Finale am Sonntag in Frankfurt.