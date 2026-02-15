Frauke Ludowig: Moderatorin hatte eine Operation am Auge

Die Operation fand der Zeitung zufolge am vergangenen Montag statt, kurz darauf führte Frauke Ludowig mit Dschungelkönig Gil Ofarim (43) ein Interview. Nun sei sie für zwei Wochen im Home–Office. Nach dem Interview habe sie unter Kopfschmerzen gelitten, wie sie «Bild» weiter erklärte: «Es ist ja doch ungewohnt, erst einmal nur mit einem Auge zu gucken. Gerade bei Interviews läuft ja ganz viel über Augenkontakt. Klar, ist das dann auch eine besondere Situation, wenn eben nur ein Auge funktioniert.»