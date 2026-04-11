Frauke Ludowigs Tochter Nele schippert auf dem «Traumschiff» ins TV

«Das Traumschiff» des ZDF gehört ohne Frage zu einem der absoluten TV–Klassiker Deutschlands. Und genau dort hat Nele Ludowig (22) jetzt vorübergehend angeheuert. Die Tochter von RTL–Moderatorin Frauke Ludowig (62) wird in einer kommenden Ausgabe vom «Traumschiff» zu sehen sein, wie sie bei Instagram verrät.
«Ich glaube, hätte ich das meinem früheren Ich erzählt, wäre ich ausgerastet! Ich durfte bei meiner ersten Serie mitspielen, und dann auch noch bei ‹Das Traumschiff›!», freut Nele Ludowig sich auf der Social–Media–Plattform. Dazu teilt sie mehrere Fotos, die sie hinter den Kulissen des Drehs zeigen. Sie kann ihr Glück offenbar noch immer nicht ganz fassen: «Ich hab das so manifestiert, ihr versteht das nicht! Ich weiss gar nicht richtig, was ich sagen soll. Ich bin so überglücklich.» Weiter berichtet sie, dass sie einen «Riesenspass» hatte. Sie bedankt sich für den Tag und dafür, dass sie mitspielen durfte.
Für Nele Ludowig geht ein Traum in Erfüllung
Dem Haussender ihrer Mutter berichtet die 22–Jährige, dass sie «es nicht glauben [konnte], als die Anfrage kam». Sie sei nicht nur mit dem «Traumschiff» aufgewachsen, die Reihe sei auch «ein echtes Familienritual, das wir nie ausgelassen haben», gewesen, sagt sie «RTL.de». Und weiter: «Wenn das ‹Traumschiff› läuft, sitzt die ganze Familie vor dem Fernseher. Das war Pflichtprogramm.» Für sie erfülle sich damit tatsächlich ein Traum.
Beim Dreh waren demnach etwa Florian Silbereisen (44) in seiner Rolle als Kapitän Max Parger und Uschi Glas (82) in einer Gastrolle dabei. Über ihr Engagement könne sie noch nicht viel verraten, aber es werde «sehr emotional». Die Arbeit hat Nele Ludowig dabei so gut gefallen, dass sie sich anscheinend vorstellen kann, öfter vor der TV– oder Filmkamera zu stehen: «Schauspiel habe ich auf jeden Fall für mich entdeckt. Ich möchte diesen Weg gern weiter verfolgen.»