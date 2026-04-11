Frauke Ludowigs Tochter Nele schippert auf dem «Traumschiff» ins TV

«Ich glaube, hätte ich das meinem früheren Ich erzählt, wäre ich ausgerastet! Ich durfte bei meiner ersten Serie mitspielen, und dann auch noch bei ‹Das Traumschiff›!», freut Nele Ludowig sich auf der Social–Media–Plattform. Dazu teilt sie mehrere Fotos, die sie hinter den Kulissen des Drehs zeigen. Sie kann ihr Glück offenbar noch immer nicht ganz fassen: «Ich hab das so manifestiert, ihr versteht das nicht! Ich weiss gar nicht richtig, was ich sagen soll. Ich bin so überglücklich.» Weiter berichtet sie, dass sie einen «Riesenspass» hatte. Sie bedankt sich für den Tag und dafür, dass sie mitspielen durfte.