«Freakier Friday»-Premiere: Lindsay Lohan strahlt neben ihrem Ehemann

Premierenfeier mit Co–Star Jamie Lee Curtis

Doch für «Freakier Friday», der Fortsetzung des 2003er–Hits «Freaky Friday», machten die beiden eine Ausnahme. Das Paar, das seit 2022 verheiratet ist und seit Juli 2023 einen Sohn hat, strahlte in seinen Looks in hellen Farben. Lohan trug eine bodenlange, funkelnde Traumrobe von Miu Miu in zartem Rosa. Ihre blonden Haare fielen ihr in glamourösen Wellen offen über die Schultern. Als besonderes Accessoire wählte die Schauspielerin ein mit Glitzersteinen besetztes Mikrofon als Anspielung auf ihre fiktive «Freaky Friday»–Band Pink Slip. Ihr Ehemann erschien in einem beigefarbenen Leinenanzug mit weissem Hemd.