«Freaky Friday 2»: Auch Chad Michael Murray ist dabei

Dreharbeiten sind in vollem Gange

Hollywood–Star Jamie Lee Curtis forcierte die Produktion des Sequels. Im letzten Jahr schrieb sie Walt Disney Pictures einen Brief, in dem sie sich zum 20. Jubiläum der Komödie eine Fortsetzung wünschte. Dafür konnte die Produktionsfirma auch Lindsay Lohan gewinnen. Via Instagram verkündete Disney den Start der Dreharbeiten Mitte Juni mit einem Foto von Curtis und Lohan vor ihren Trailern am Set.