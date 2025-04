Freaky Glowup: Lindsay Lohan glänzt bei CinemaCon mit Makeover

Was, wenn man über Nacht in einem anderen Körper aufwacht? Diese Frage stellten sich Lindsay Lohan (38) und Jamie Lee Curtis (66) als chaotisch liebenswertes Mutter–Tochter–Duo 2003 in «Freaky Friday». Mehr als 20 Jahre später kommen die beiden nun mit der offiziellen Fortsetzung, «Freakier Friday», in die Kinos. Am Donnerstag feierten sie eine herzliche Reunion bei der CinemaCon in Las Vegas. Und dabei stand auch eine reale Verwandlung im Mittelpunkt.