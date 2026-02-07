Fred Smith: Television-Bassist stirbt im Alter von 77 Jahren

Fred Smith und Jimmy Rip wollten wieder auftreten

«Er war ein grossartiger Laufpartner und genau der Typ, den man um sich haben wollte, wenn das Leben auf Tour ermüdend wurde», erinnert sich Rip weiter. Smiths Sinn für Humor sei ähnlich seiner «musikalischen Stimme, trocken, subtil, auf den Punkt gebracht, urkomisch» gewesen. «Gestern hat er diese Welt verlassen und so viele, die ihn liebten, die sich so viel mehr von ihm gewünscht hätten, zurückgelassen.»