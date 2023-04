Freddie Mercury: Beste Freundin versteigert 1.500 Erinnerungsstücke

Da es sich um eine besonders aussergewöhnliche und umfangreiche Versteigerung handelt, hat sich das Auktionshaus Sotheby's entschlossen, daraus ein Versteigerungsevent in mehreren Weltmetropolen wie New York, Los Angeles, Hongkong und London zu machen. Der Name der Veranstaltung: «Freddie Mercury: A World of His Own - The Evening Sale».