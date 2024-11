Freddie Prinze Jr. hat kein Problem mit Paparazzi

Er spricht auch an, dass der Lifestyle des Paares offenbar wenig mit Clubs und Partys zu tun hat. «Wir mögen dieses Leben einfach nicht.» Grund dafür dürfte auch sein, dass Gellar in New York aufgewachsen ist und «alles erlebt hat bevor sie 21 Jahre alt wurde, also Nachtclubs und all dieses Zeug». Er selbst könne an einer Hand abzählen, in wie vielen Clubs er in seinem Leben gewesen sei.