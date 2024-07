Freddie Prinze Jr. & Sarah Michelle Gellar: Seltener Pärchen-Auftritt

Lässig und romantisch

Freddie Prinze Jr., der in dem Film einen Familienvater spielt, der vor seiner Geburtstagsfeier die Leiche seiner Geliebten in seinem Pool findet, setzte auf einen sportlichen Look und trug eine schwarze Bomberjacke, darunter ein rosafarbenes T–Shirt, eine schwarze Hose und rote Sneaker. Seine Ehefrau hingegen entschied sich für einen eleganteren und verspielten Look. Sie erschien in einem weissen Spitzen–Minikleid, zu dem sie schwarze Spitzenpumps und eine kleine Tasche kombinierte. Beides passte zu der schwarzen Schleife, die den Kragen des hochgeschlossenen Kleides ohne Ärmel zierte. Ihre Haare trug die Blondine offen und in leichten Wellen. Ihren romantischen Look zeigte sie im Detail bei Instagram und bedankte sich bei ihrem Styling–Team.