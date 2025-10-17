Freddy-Krueger-Darsteller Robert Englund wird an Halloween geehrt

Die Zeremonie soll demnach um 11:30 Uhr Ortszeit in Los Angeles beginnen und findet im 5500 Block des Hollywood Boulevard statt. Englund, der Freddy Krueger in insgesamt acht der Horrorfilme verkörperte, darunter «Freddy vs. Jason» (2003), wird laut Medienberichten bei der Veranstaltung von der Schauspielerin Heather Langenkamp (61), die im Originalfilm von 1984 die Rolle der Nancy Thompson spielte, und dem Regisseur Eli Roth, unterstützt. Die Veranstaltung wird live auf verschiedenen Plattformen übertragen, sodass Fans weltweit an diesem besonderen Moment teilhaben können.