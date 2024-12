Frédéric von Anhalt und Heino feiern Weihnachten zusammen

Truthahn und Kamillentee zum Fest

Frédéric von Anhalt habe den Feierlichkeiten entsprechend gerne beigewohnt. Den Weihnachtsabend habe man bei Rotwein, Champagner und einem 12–Kilo–Truthahn verbracht. Im Laufe des Abends erinnerte man sich auch an Heinos verstorbene Frau Hannelore (1924–2023). «Heino hat ein grosses Glück, in einer Familie zu sein, die für ihn da ist und in der er Geborgenheit erlebt. Ich weiss, dass gerade Weihnachten ohne Hannelore für ihn nicht so schön sein würde,» so Frédéric von Anhalt. Auch er sei nach dem Tod seiner Ehefrau Zsa Zsa Gabor (1917–2016) an den Feiertagen oft einsam.