Frederik und Mary besiegeln Thronwechsel mit Kuss auf dem Balkon

Ganze Familie zeigte sich auf dem Balkon

Anschliessend wandte sich der neue Monarch in einer Rede erstmals persönlich an sein Volk. Danach betrat auch die neue Königin der Dänen, Mary (51), den Balkon und winkte der jubelnden Menschenmenge zu. Die gebürtige Australierin war dabei ganz in Weiss gekleidet.