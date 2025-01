Frederik von Dänemark: Der sportliche König ist «unheimlich beliebt»

Mit der überraschenden Abdankung seiner Mutter Königin Margrethe II. (84) in ihrer Silvesteransprache am 31. Dezember 2023 begann für den damaligen Kronprinzen Frederik (56) ein neues Kapitel: Vor genau einem Jahr, am 14. Januar 2024 wurde er zu König Frederik X. von Dänemark erklärt, nachdem Margrethe während einer Sitzung des Staatsrats formell eine Abdankungsurkunde unterzeichnet hatte.