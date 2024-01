Frederik von Dänemark: Wer bei seiner Inthronisation fehlen wird

Streit wegen Titelentzugs

Wie in Grossbritannien kam es auch im dänischen Königshaus zu Spannungen innerhalb der Familie. Im Jahr 2022 hatte Königin Margrethe II. beschlossen, den vier Kindern ihres jüngsten Sohnes die königlichen Titel zu entziehen und damit die Monarchie zu verschlanken. Joachim hatte sich in den folgenden Tagen gegen die Entscheidung seiner Mutter ausgesprochen und behauptet, dass seine Kinder dadurch «geschädigt» würden. Margrethe entschuldigte sich für den Zeitpunkt der Ankündigung, stand aber generell zu dem Schritt. Ihr Sohn bemängelte gegenüber der lokalen Nachrichtenagentur BT, dass innerhalb der königlichen Familie «die Kommunikation fehlte». In dem Gespräch gaben Joachim und seine zweite Frau Marie auch an, dass ihre Beziehung zu Prinz Frederik und Prinzessin Mary «kompliziert» sei.