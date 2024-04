«Free at Last»: ZDF arbeitet an Serie über Nelson Mandela

Vor fast genau 30 Jahren, am 9. Mai 1994, wurde Nelson Mandela (1918–2013) zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt. Zu diesem Anlass entsteht nun eine Dokumentation über den grossen Kämpfer gegen die Apartheid in Südafrika. Die deutsche Produktionsfirma Beetz Brothers steckt hinter dem Projekt, das sie jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gaben. Beteiligt sind auch die beiden Sender ZDF und Arte.