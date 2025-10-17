Free-TV-Premiere von «Those About to Die»: Packende Gladiatorenserie

Drei spanische Pferdezüchter wollen in Rom ihre Prachtzüchtungen an den Mann bringen. Die Geschicke im Circus Maximus lenkt indes zu einem grossen Teil der durchtriebene Tenax («Game of Thrones»–Schurke Iwan Rheon, 40). Er wird nicht nur durch Wetten reich, sondern ist auch bemüht, einen höheren sozialen Rang zu erreichen und letztlich zu einer der mächtigsten Personen in Rom aufzusteigen.