Frei- und unfreiwillig: Tränenreiche Abgänge bei «Bauer sucht Frau»

Daniel (33) setzt bei der neuen Folge von «Bauer sucht Frau» auf eine «taktische Trennung». Er separiert seine Hofdamen Emely (29) und Jennifer (26) beim Füttern seiner Bullen. Er will in Einzelgesprächen abklopfen, ob sich eine Favoritin «herauskristallisiert». «Was gefällt dir an mir?», fragt er unumwunden die forsche Emily. Von der stilleren Jennifer will er wissen, ob ihre Zurückhaltung an mangelndem Interesse ihm gegenüber liegt. Jennifer beteuert, dass sie nur wegen der Konkurrenzsituation mit Emily so scheu ist. Unter vier Augen wagt sie dann auch eine kleine Flirtoffensive. Eine Favoritin kristallisiert sich aber noch nicht heraus.