Freiburgs Christian Streich tritt ab: HB-Männchen mit klarer Kante

Wie zuletzt schon Jürgen Klopp (56) in Liverpool spürte nun auch Streich diese Inbrunst zunehmend am eigenen Leib zehren – so verkündete er am Montagmorgen (18. März) und nach zwölf Jahren seinen Rücktritt als Freiburg–Trainer zum Ende der Saison. Neutrale Zuschauer und selbst Menschen, die mit Fussball kaum etwas am Hut haben, werden speziell jenen Streich abseits des Stadions vermissen. Denn vor dem Anpfiff und nach dem Schlusspfiff mutierte Streich nicht selten zum Social–Media–Unterhalter – oder zur Stimme der Vernunft.