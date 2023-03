Freiheit für die Beine: Diesen Frühling verbringen wir im Minirock

Der Minirock ist vielseitig und wandelbar

Der Minirock kann zu den verschiedensten Anlässen getragen werden. Mit dem richtigen Styling eignet er sich sowohl für Business-Termine als auch für Casual-Looks in der Freizeit und als Hingucker am Abend beim Ausgehen. Denn seit der Minirock in den 1960er-Jahren populär wurde, ist er uns als zeitloses Kleidungsstück erhalten geblieben, das in der Modegeschichte seinen festen Platz eingenommen hat und immer wieder neu interpretiert werden kann.