Freilebende Affen in Deutschland: Hier kommt man den Tieren ganz nah

Sie sind süss, haarig und stammen eigentlich aus fernen Ländern: Affen. Die putzigen Tierchen trifft man in Deutschland eigentlich nur hinter dicken Glasscheiben oder Zäunen an. Doch in einem Örtchen nahe dem Bodensee sieht das anders aus. Hier können Besucher den Tieren ganz nahekommen - im weitläufigsten Affenfreigehege des Landes.